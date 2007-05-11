Азаров поехал в аэропорт встречать Януковича

Рабочая группа по подготовке досрочных выборов продолжит работу над изменениями к избирательному законодательству уже завтра.

Об этом журналистам сообщил один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ, покидая сегодняшнее заседание в помещении Секретариата Президента.

Он заявил, что в 17.00 рабочая группа практически прекратила свою работу, поскольку представители Партии регионов во главе с Николаем АЗАРОВЫМ уехали в аэропорт встречать Виктора ЯНУКОВИЧА.

По его словам, из представителей коалиции остались члены СПУ и КПУ, которые, по любому поводу продолжают требовать внесения изменений в Конституцию Украины.

А.ТУРЧИНОВ сказал, что завтра, в 10.00, в помещении Кабмина рабочая группа продолжит свое заседание. В то же время, А.ТУРЧИНОВ отметил, что завтра фактически последний день, когда бы «рабочая группа могла выдать результат».

По словам А.ТУРЧИНОВА, вряд ли в таком составе заседание рабочей группы будет эффективным. А.ТУРЧИНОВ опять подчеркнул, что его политическая сила готовится к проведению предвыборного съезда.

Он отметил, что буквально еще через полчаса сегодняшнее заседание должно закончиться.