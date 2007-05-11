Наша Украина: дата выборов будет зависеть от регионалов

Если участники рабочей группы (со стороны антикризисной коалиции) не откажутся от попыток заговорить избирательный процесс, это, по мнению Нашей Украины, будет означать, что они в принципе не готовы к диалогу. В таком случае нет никаких причин для еще одного перенесения даты выборов, идет речь в заявлении партии, размещенном на сайте НУ, и они должны состояться в установленный Указом Президента срок – 24 июня.

Приводим текст заявления Нашей Украины: "Сознательное затягивание правящей коалицией и правительством деятельности рабочей группы по подготовке парламентских выборов свидетельствует о намерениях коалиции и дальше срывать избирательный процесс, прикрываясь бесконечными переговорами.

Неделю назад Президент и премьер-министр поручили рабочей группе согласовать дату досрочных выборов и пакет документов, необходимых для их проведения. При таких обстоятельствах Президент и оппозиция могли бы ради достижения общественного согласия еще раз пойти навстречу коалиции и согласиться на одну-две недели перенести дату досрочных выборов.

Однако как своими действиями, так и своими заявлениями, представители Партии регионов, коммунистов и социалистов демонстрируют, что они не оставили попыток избежать ответственности перед Украинским народом на досрочных парламентских выборах. Именно так можно понимать истерические заявления коалициантов о незаконности актов Президента, которые в действительности никто не отменял и которые, согласно Конституции, являются обязательными для выполнения на всей территории Украины, или выдумки, как будто кто-то мешает партиям коалиции готовиться к выборам.

“Наша Украина” всегда была готова к диалогу, но никогда и никому не позволит использовать эту готовность для втягивания страны в многомесячный парламентский кризис. Беспокойство за свои кресла людей, которые вместо обещанного “улучшения жизни уже сегодня” поднимали цены и тарифы и создавали искусственные конфликты вокруг гуманитарных проблем или внешней политики, можно понять, но нельзя оправдать.

Лишь украинский народ является единственным источником власти и носителем суверенитета, и только народ путем свободных выборов определит, какой будет власть в нашей стране.

Однако нашим оппонентам выгодна растянута во времени политическая неопределенность. Они хотели бы манипулировать выборами, применяя технологии, хорошо известные украинцам со времен президентской кампании 2004 года. Это и запугивание избирателей, и подготовка к массовым фальсификациям, и непрямий подкуп избирателей путем одноразового повышения социальных выплат в канун голосования.

Мы никогда не допустим таких манипуляций и призываем коалицию без промедлений согласовать дату выборов и необходимые для их нормального проведения законодательных изменений. Если наши оппоненты не откажутся от попыток заговорить избирательный процесс, это значит, что они в принципе не готовы к диалогу. В таком случае нет никаких причин для еще одного перенесения даты выборов и они должны состояться в установленный Указом Президента срок – 24 июня.

Мы официально заявляем, что “Наша Украина” заинтересована в участии в выборах всех политических сил. Любая партия, которая уважает своих избирателей, имеет все возможности до 14 мая провести съезды и выдвинуть кандидатов в депутаты.

Но если какая-то партия не хочет принимать участие в выборах – это ее право. Выборы проводятся не для партий, а для народа. Они состоятся при любых обстоятельствах, а каждый, кто будет препятствовать волеизъявлению граждан, будет нести полную ответственность за свои действия.

Идя на парламентские выборы “Наша Украина” искренне хочет объединения всех демократических сил. Мы обеспокоены тем, что не все из них в полной мере усвоили уроки прошлого. Для победы демократии крайне важно, чтобы идею консолидации ради интересов Украины не поглотили личные политические амбиции и взаимная борьба.

«Наша Украина» заявляет, что будет придерживаться всех взятых на себя политических обязательств. Наша цель – создание в Верховной Раде Украины VI созыва Коалиции демократических сил в соответствии с Соглашением об объединенной оппозиции от 24 февраля, которую «Наша Украина» подписала с Блоком Юлии Тимошенко. Мы призываем присоединиться к этому Соглашению другие демократические силы и совместно работать ради победы на внеочередных выборах во имя лучшего будущего украинского народа".