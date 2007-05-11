Герман рассказала о дорожках, которые ведут не в ту сторону
Оппозиция применяет грязные технологии?
Следующую избирательную кампанию оппозиция уже пытается сделать беспрецедентно грязной. Такую информацию обнародовала член фракции Партии регионов Анна Герман. Она призвала политиков отказаться от грязных технологий, сообщает сайт ПР.
“Именно с этой целью запускаются в Интернет (с последующим перепечатыванием в других средствах массовой информации) всяческие вымышленные сценарии о якобы заказных убийствах, о вероятных угрозах для жизни политиков из оппозиции, которые таким способом пробуют привлечь внимание к своим в действительности незначительным персонам (типа Балоги и Луценко), чтобы хоть как-то поднять рейтинги”.
Грязные технологии, “в которых оранжевые являются настоящими специалистами”, негативно повлияют на общественную мораль, считает Герман, и подтолкнут еще больше к маргинализации, к сползанию определенных общественных прослоек на путь клеветы, лжи, безосновательных обвинений. “Эта дорожка - не в ту сторону, она никогда не приведет к праведной дороге. И идя ею, мы никогда не построим правового государства, где человеческие свободы являются наивысшей ценностью”.
Герман сожалеет, что оппозиция опять начинает кампанию не с диалога о будущем нашего государства, а с грязи, с выдумок и с клеветы, “забывая простую народную истину: ложью мир обойдешь, но назад не вернешься”.