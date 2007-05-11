Герман рассказала о дорожках, которые ведут не в ту сторону

Следующую избирательную кампанию оппозиция уже пытается сделать беспрецедентно грязной. Такую информацию обнародовала член фракции Партии регионов Анна Герман. Она призвала политиков отказаться от грязных технологий, сообщает сайт ПР.

“Именно с этой целью запускаются в Интернет (с последующим перепечатыванием в других средствах массовой информации) всяческие вымышленные сценарии о якобы заказных убийствах, о вероятных угрозах для жизни политиков из оппозиции, которые таким способом пробуют привлечь внимание к своим в действительности незначительным персонам (типа Балоги и Луценко), чтобы хоть как-то поднять рейтинги”.

Грязные технологии, “в которых оранжевые являются настоящими специалистами”, негативно повлияют на общественную мораль, считает Герман, и подтолкнут еще больше к маргинализации, к сползанию определенных общественных прослоек на путь клеветы, лжи, безосновательных обвинений. “Эта дорожка - не в ту сторону, она никогда не приведет к праведной дороге. И идя ею, мы никогда не построим правового государства, где человеческие свободы являются наивысшей ценностью”.

Герман сожалеет, что оппозиция опять начинает кампанию не с диалога о будущем нашего государства, а с грязи, с выдумок и с клеветы, “забывая простую народную истину: ложью мир обойдешь, но назад не вернешься”.