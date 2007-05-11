В Нашей Украине считают Партию регионов неплохими учениками

“Во времена президентства Ющенко Украина стала демократической, получила свободу слова и стала на путь в Европу, с которого не свернуть”, - сказал в интервью “Газете по-украински” народный депутат пятого созыва Александр Третьяков, сообщает сайт Нашей Украины.

Нынешние политические процессы он назвал “сменой поколений”. “Эти Морозы, Симоненки, Кинахи и другие — “геть”, - прибавил народный депутат.

Отвечая на вопрос, какая самая большая ошибка премьера Януковича, Третьяков сообщил: “То, что он не остановил свое окружение, которое занималось фальсификациями”.

“ Партия регионов по своему развитию на пару лет отстает от Ющенко и ”Нашей Украины”. Видите, они уже согласны на выборы. А еще неделю тому назад говорили, что нет. Учатся...”, - заметил он.

По его словам, Президент уже пошел на уступки коалиции и премьеру. “Первый раз он назначил выборы на 27 мая. Согласно с Конституцией, после выборов, на протяжении двух месяцев, должны быть сформированы коалиция и правительство. Поэтому 1 августа новая власть уже действовала бы. Однако президент пошел на компромисс и перенес выборы на 24 июня, а готов согласиться и на 8 июля, - подчеркнул Александр Третьяков. - Следовательно, формирование власти завершится к началу сентября. Начнется утверждение бюджета на следующий год, и в государстве не будет проблем из-за выборов”.

“Вместо этого “регионалы” предлагают нам выборы 14 октября. Плюс два месяца — новый год. Государство без бюджета, люди не знают, какими будут зарплаты, области не могут принять свои бюджеты”, - прибавил он.

Александр Третьяков также отметил: “На этих выборах ”Наша Украина” получит преимущество. Избиратель за последний год уже понял, кто есть кто”.