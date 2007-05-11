Письмо Януковича заблудилось в коридорах Еврокомиссии?

Европейская комиссия не получала обращений от премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о помощи в посредничестве при решении украинского политического кризиса.

Об этом корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Криштиана ХУМАНН.

“Мы не получали такого обращения”, - сказала она.

В то же время представитель Еврокомиссии добавила, что в ЕС есть “множество коридоров”, по которым могло быть направлено такое обращение, например, Верховному представителю ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьеру СОЛАНЕ.

Как сообщал УНИАН, 10 мая пресс-служба украинского премьера сообщила о том, что В.ЯНУКОВИЧ обратился к ЕС и России с просьбой о посредничестве в урегулировании политического кризиса.