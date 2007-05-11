ЦИК хочет получить деньги в обход Януковича

ЦИК предлагает выделять средства на выборы без согласования с Радой и правительством

В четверг Центризбирком опубликовал постановление с перечнем изменений, которые нужно внести в избирательное законодательство для проведения досрочных выборов в парламент, сообщает Украинская правдасо ссылкой на Комерсант-Украина.

"Изменениями к избирательному законодательству занималась рабочая группа. Свои наработки они передали в ЦИК, где они два дня дорабатывались. Результатом и стало данное постановление", – сообщил заместитель руководителя пресс-службы ЦИКа Константин Хивренко.

Основным нововведением является требование к Государственному казначейству выделить деньги на избирательную кампанию в течение трех дней с момента опубликования решения о роспуске Верховной рады.

При этом казначейство не обязано согласовывать необходимость выделения средств ни с парламентом, ни с правительством.

Еще одним новшеством стал отказ от голосования по открепительным талонам.

Остальные изменения носят технологический характер. В частности, предлагается формировать окружные избирательные комиссии (ОИК) по тому же принципу, что и на очередных выборах.

В состав ОИК (15-18 человек) предлагается включать не более трех представителей от политических сил, имеющих в парламенте свои фракции, и не более одного – от остальных партий–участниц выборов.

Предусмотрено также, что в случае бойкотирования партиями формирования ОИК и при недостаточном количестве кандидатов для работы в комиссиях у ЦИКа появится право создавать комиссии самостоятельно.

В предложении Центризбиркома не фигурирует Государственный реестр избирателей, на формировании и использовании которого на досрочных выборах настаивают представители коалиции.

В основу нового списка избирателей должен будет лечь список, по которому проходили выборы в марте 2006 года.

Предложенные изменения будут рассматриваться рабочей группой только в пятницу.

Тем не менее некоторые положения документа уже успели вызвать критику со стороны народных депутатов.

Тарас Чорновил (Партия регионов) заявил, что предлагаемое ЦИКом требование финансировать выборы противоречит основному закону.

Сомневается в принятии поправок к избирательному законодательству и народный депутат Михаил Волынец (БЮТ).