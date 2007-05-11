БЮТ хочет письменных гарантий от Луценко и Кириленко

Блок “Наша Украина” должна дать гарантии, что не будет блокироваться с Партией регионов в новом парламенте.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО.

“Для нашей политической силы не актуальный вопрос как нам работать с Партией регионов – я не вижу никаких оснований, что БЮТ соберется после выборов создавать какое-то большинство или правительственную коалицию с Партией регионов. Я думаю, что это актуальный вопрос для “Нашей Украины”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, “союзники хотели бы иметь определенные гарантии, что позиция Вячеслава КИРИЛЕНКО будет позицией партии, а не позицией Юрия ЕХАНУРОВА, который говорил о правительственной коалиции только с Партией регионов”.

“У нас есть определенные сомнения, предостережения и поэтому мы, конечно, верим, что “Наша Украина” выполнит соглашение, где четко предусмотрено, что демократическая коалиция на следующий день после выборов, а не через три месяца, будет формироваться”, - отметил он.

Н.ТОМЕНКО считает, что для “Народной самообороны” этот вопрос также актуален, поскольку “лидер “Народной самообороны” несколько раз рвался выйти из правительства, а затем входил в правительство ЯНУКОВИЧА”.

По его словам, поэтому “Народная самооборона” также должна подписать документ, в соответствии с которым делается невозможным сотрудничество с Партией регионов в новом парламенте.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в ВР нового созыва БЮТ войдет в коалицию с демократическими силами или останется в оппозиции.