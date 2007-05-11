Коалиция требует послание Президента немедленно

Верховная Рада Украины приняла постановление «О ежегодном послании Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины» (№3520).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 249 из 256 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В постановлении обращается внимание Президента Украины на невыполнение им полномочий, которые предусмотрены Конституцией Украины, в частности пунктом 2 ст. 106, где речь идет о ежегодном послании Президента к народу Украины и в парламент.

Кроме того, в постановлении поручено председателю ВР Украины Александру МОРОЗУ безотлагательно обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, чтобы он срочно подал в парламент ежегодное послание о внутреннем и внешнем положении Украины, и чтобы оно было заслушано в ВР в первоочередном порядке.

Автор постановления Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ на заседании отметил, что это послание должен обязательно заслушать парламент, «потому что государство не может развиваться без такого послания».

Как сообщал УНИАН, 12 марта с.г. заместитель председателя секретариата президента Игорь ПУКШИН сообщил, что в ближайшее время В.ЮЩЕНКО определится с конкретной датой выступления в парламенте с посланием. «Я надеюсь, что до конца месяца (марта – УНИАН) Президент выступит с посланием в парламенте», - сказал И.ПУКШИН.

2 апреля 2007 г. Президент Украины подписал Указ о проведении досрочных парламентских выборов 27 мая 2007 г. Депутаты от коалиции обжаловали его в Конституционном Суде и КС начал производство.

26 апреля Президент Украины подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.