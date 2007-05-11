Мороз о намерениях Ющенко: все это в конце концов является криминалом

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО преднамеренно затягивает политический кризис в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады.

По его словам, «вся затея с выборами является опасной провокацией, которая не имеет никакого отношения к правам Президента, определенным Конституцией».

Председатель ВР отметил, что В.ЮЩЕНКО сегодня фактически находится в оппозиции.

«А я уже говорил, что не может быть оппозицией та сила, которая фактически возглавляет всю исполнительную власть в Украине, в областях и в районах», - сказал он.

А.МОРОЗ отметил, что Президент Украины специально углубляет конфликт, используя при этом неправовые методы и отстаивая интересы одной политической силы.

Председатель ВР отметил, что в Конституции Украины не предусматривается право Президента выступать в роли организатора избирательной кампании ВР.

«Я внимательно читал Конституцию, я писал этот документ, такого там нет», - сказал он.

По словам А.МОРОЗА, на сегодняшний день необходимо найти ответ на вопрос, почему происходит «зачистка» в судебной ветви власти и почему Президент Украины проводит совещания с председателями облгосадминистраций по поводу избирательной кампании.

«Это откровенная циничная, циничная как некогда, подготовка к использованию админресурса. Это еще одно подтверждение того, что досрочные выборы, если и проводить, то одновременно и парламента и Президента», - сказал А.МОРОЗ.

Председатель ВР также отметил, что очень странным является заявление Президента относительно того, что он намерен собрать заседание СНБО, если не удастся найти компромисс рабочей группе в вопросе проведения досрочных выборов.

«Читайте закон о СНБО, там же четко записано, что может эта структура, а что не может», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что все это «в конце концов является криминалом».