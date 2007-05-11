Верховная Рада наябедничала о Ющенко президенту ПАСЕ

Верховная Рада Украины приняла обращение к Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер ЛИНДЕНУ, президентам, главам правительств и парламентов европейских государств.

Как передает корреспондент УНИАН, такой документ поддержали 249 народных депутатов из 256 зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении выражается обеспокоенность по поводу того, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «демонстративно пренебрегает рекомендациями ПАСЕ», в резолюции которой предлагается при разрешении конфликта взять за основу решение Конституционного Суда Украины и нормы Конституции Украины.

«Уже после принятия данной резолюции издается несколько указов сомнительной легитимности, чем еще больше углубляется политический конфликт, ответственность за который полностью несет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО», - говорится в обращении.

В нем сказано также, что парламентская коалиция и правительство Украины «неуклонно руководствуясь нормами конституционного права, и дальше будут принимать меры для урегулирования ситуации правовым способом».

В обращении выражается надежда, что «такая позиция будет воспринята вами с пониманием». В обращении сказано, что Конституционный Суд претерпел «беспрецедентное вмешательство в свою деятельность со стороны Президента Украины: на протяжении нескольких дней Президент Украины незаконным способом освободил от должностей трех судей Конституционного Суда Украины, чем сделал невозможным принятие решения, которое могло бы стать отправным пунктом в разрешении искусственно созданного политического кризиса».

В обращении сказано, что такими действиями и увольнениями и назначениями председателей судов общей юрисдикции Президент Украины «демонстрирует попытку узурпировать власть».