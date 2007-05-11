Социалист рассказал, что мешает ”плохому танцору” Ющенко

Вчерашнее заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, что в случае противодействия проведению выборов все решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, противоречит демократическим принципам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента член фракции СПУ Ярослав МЕНДУСЬ, комментируя вчерашнюю встречу Президента Украины с членами совместной рабочей группы. Он отметил, что В.ЮЩЕНКО «безо всяких оснований и вопреки действующему закону изменил его (СНБО – УНИАН) состав».

Я.МЕНДУСЬ считает, что заявление Президента Украины «весит не больше, чем бумага, на которой Секретариат Президента штампует незаконные указы». Он считает, что важным является то, что «теперь вся Европа и весь мир может дать оценку претензиям В.ЮЩЕНКО на статус демократа и европейца». «Плохому танцору мешают все органы власти, ему мешает Кабмин, состав СНБО, Верховная Рада, Конституционный Суд, районные суды», - заявил Я.МЕНДУСЬ.

По его словам, «В.ЮЩЕНКО считает, что демократия - это когда власть работает не по закону, а согласно его желаниям». «Думаю, что пора Виктору Андреевичу упростить свою работу и принимать все решения в государстве на семейном совете вместе с кумовьями. Судя по всему, соответствующий указ об этом уже на подходе», - отметил Я.МЕНДУСЬ.

Как сообщал УНИАН, вчера В.ЮЩЕНКО сказал, что намерен провести заседание СНБО, если рабочая группа не достигнет компромисса в вопросе проведения внеочередных парламентских выборов. “Если и в дальнейшем я буду чувствовать такую результативность вашего диалога, я должен назначить заседание Совета национальной безопасности и там принять те решения, которые дадут возможность ответить на данные вопросы”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что рабочая группа работает уже пять дней, а компромисс до сих пор не найден.