Мороз: слова Ющенко о компромиссе - блеф

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ считает целесообразным прекратить любые переговоры коалиции с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, пока он не отменит свои указы об освобождении судей Конституционного Суда.

Об этом говорится в комментарии А.МОРОЗА, переданному УНИАН пресс-службой Верховной Рады Украины.

«Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО незаконно уволил еще одного судью Конституционного Суда – Владимира ІВАЩЕНКА. Глава государства в этот раз даже не считал нужным найти хоть какое-то правовое обоснование для своего решения», - отметил А.МОРОЗ.

Он считает, что «количество антиконституционных указов Президента по отношению к представителям судебной власти говорит о твердом намерении ликвидировать судебную власть в Украине – чтобы «не мешала» творить беззаконие. Данный шаг Президент сделал якобы на фоне поиска компромисса с коалицией в вопросе организации и проведения досрочных выборов».

«Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, как представитель Коалиции национального единства, предпринял шаги для достижения компромисса с Президентом, иногда даже жертвуя интересами политических сил, входящих в парламентское большинство. Однако этот шаг навстречу натолкнулся на очередной незаконный указ Президента – вопреки всем договоренностям», - заметил А.МОРОЗ.

По мнению председателя Верховной Рады V созыва, Президент с самого начала не планировал договариваться с коалицией. «Слова Президента о компромиссе – блеф», - сказал А.МОРОЗ.

«Виктор ЮЩЕНКО продемонстрировал, что он и дальше осуществляет заготовленный план, а поэтому с самого начала только имитировал поиск компромисса. Он не выполнил и не намерен выполнять данные обещания, в одностороннем порядке последовательно принимая решения, которые способствуют нагнетанию политического противостояния», - заметил председатель ВР.

Он заявил, что необходимо прекратить все переговоры с В.ЮЩЕНКО до тех пор, пока не будет восстановлен статус-кво Конституционного Суда, пока ЮЩЕНКО и его команда не прекратят позорную практику давления на судей Конституционного Суда, пока Президент не отменит все свои незаконные указы в отношении представителей судебной власти».

По убеждению председателя Верховной Рады, «уже всем очевидно, что только решение Конституционного Суда может стать отправной точкой компромисса, вернуть ситуацию в правовое поле». «Речь идет не о судьбе коалиции и оппозиции, не о перспективе партий или парламента и власти. При продолжении политики, которая наблюдается в действиях Президента, правовое беззаконие будет продолжаться и в конечном итоге приведет к потере государственности Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.