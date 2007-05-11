Ющенко ненадолго поехал в Польшу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Польшу для участия в энергетическом саммите.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО примет участие в сессионных заседаниях энергетического саммита на тему: "Энергетическая безопасность: критерии, угрозы, пути предотвращения кризисных явлений" и в заседании на тему: "Стратегии развития национальных энергетических секторов и концепция транспортного коридора Средняя Азия - Южный Кавказ - Центральная Европа". В рамках заседания предусматривается мультимедийная презентация проекта нефтепровода "Одеса-Броды-Гданьск".

В Кракове В.ЮЩЕНКО встретится с главами государств-членов ГУАМ.

Также запланирована встреча с Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ.

В этот же день В.ЮЩЕНКО возвратится в Киев. Министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК и вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ останутся на второй день саммита.

Как сообщал УНИАН, в работе энергетического саммита в Кракове примут участие Президенты Украины, Польши, Азербайджана и Грузии. Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ будет принимать в эти дни Президента России Владимира ПУТИНА и не сможет принять участие в работе саммита. Ожидается, что Казахстан на саммите будет представлять министр энергетики и минеральных ресурсов Бактикожа ИЗМУХАМБЕТОВ. Также в саммите примет участие Президент Литвы.