В Кабмине срочно соберутся эксперты

Завтра, 11 мая, в 9.00 в Кабинете Министров Украины продолжит работу экспертная группа по подготовке нормативно-правовых актов, связанных с проведением внеочередных выборов в Верховную Раду Украины с целью представить свои наработки в 12.00 для заседания рабочей группы.

Об этом журналистам сообщила первый заместитель министра Кабинета Министров Украины Елена ЛУКАШ. По ее словам, в частности, экспертная группа будет рассматривать вопрос внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Е.ЛУКАШ отметила, что место заседания рабочей группы еще уточняется.

В то же время, народный депутат 5-го созыва, член фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ высказал предположение, что в течение 10-12 дней рабочая группа завершит работу и отработает “малый пакет документов”.