Ющенко: если компромисса не будет, решение примет СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, если рабочая группа не достигнет компромисса в вопросе проведения внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями рабочей группы по проведению выборов в Верховную Раду.

“Если и в дальнейшем я буду чувствовать такую результативность вашего диалога, я должен назначить заседание Совета национальной безопасности и там принять те решения, которые дадут возможность ответить на данные вопросы”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что рабочая группа работает уже пять дней, а компромисс до сих пор не найден.

По словам главы государства, “переговорный процесс не бесконечен”, и поэтому рабочей группе необходимо определиться, сколько ей еще нужно времени для нахождения общих позиций.

“Давайте в ближайшее время выскажемся, что у нас есть компромиссный пакет, который требует 10 дней или 15 дней для того, чтобы его сформулировать, внести в зал, в один день проголосовать, закрыть заседание Верховной Рады и пойти на выборы. И тогда принимать соответствующее постановление Верховной Рады, просить Президента пересмотреть указ в части даты и отсрочить дату проведения досрочных выборов”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент считает, что кое-кто делает все возможное для того, чтобы сорвать проведение выборов. В.ЮЩЕНКО отметил, что “хорошо понимает, что кому-то политический кризис – это мать родная”.

“Но я обращаюсь к конструктивным силам, которые несут политическую ответственность как со стороны большинства, так и со стороны меньшинства: коллеги, это - предмет прямых политических договоренностей”, - сказал он.