Плющ: за 5 дней работу можно было закончить

Председатель Совета общественности при Президенте Украины Иван ПЛЮЩ считает, что Совместная рабочая группа по подготовке досрочных парламентских выборов должна предоставить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ технологические расчеты относительно даты проведения внеочередных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ПЛЮЩ выразил сегодня во время отчета у Президента Украины В.ЮЩЕНКО о результатах работы Совместной рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

“За 5 дней работы проведена большая работа, и эта работа могла бы быть завершена при желании обеих сторон выполнить поручение Президента и премьер-министра. Я имею в виду, что премьер-министр публично признал положение, что выход из политического кризиса возможен только через досрочные выборы, выполняя в том числе и резолюцию ПАСЕ”, - сказал И.ПЛЮЩ.

По его словам, дату проведения внеочередных выборов “непосредственно назовут именно Виктор Андреевич (ЮЩЕНКО) и Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ)”. “А мы должны в этот срок, который у нас есть, наработать технологически и предложить эти даты. И мы обсуждали их, не нужно здесь удивляться, они расходились – от 24 июня до последнего воскресенья октября, и с некоторыми промежуточными датами – то ли 8 июля, то ли 9 сентября”, – добавил он.

И.ПЛЮЩ также предложил сегодня завизировать малый пакет документов. “Зная подготовку малого пакета – это 4 блока, они сегодня в таком состоянии, что если бы ваша добрая воля, подчеркиваю в очередной раз, чтобы вы завизировали – здесь пять руководителей фракций, то завтра, считайте, это решение Верховной Рады. И мы тогда можем договариваться о конкретных сроках и просить Президента, чтобы он изменил норму Указа о 24 июне то ли на 8 июля, то ли на 1 июля”, - подчеркнул председатель Совета общественности при Президенте Украины.

По его мнению, при наличии доброй воли группа может “завтра к обеду предложить Президенту и премьеру пакет документов и сказать им, что по нашим технологическим расчетам ваше право изменить 24 июня на 1 июля или на 8 июля”. “Все остальное принимается и сессия работает в соответствии со статьей Конституцию в режиме комитетов и других форм работы, а когда ситуация требует собрать пленарное заседание, оно собирается консенсусом по визированию руководителей депутатских фракций и политических партий”, - предложил И.ПЛЮЩ.

Он также считает безосновательными требования фракции КПУ внести в пакет документов проект о внесении изменений в Конституцию. “У нас записан такой пункт – создать рабочую комиссию по наработке новой редакции Конституции. Пусть она работает, и мы обязательно за год, полтора или два примем эту Конституцию”. “В какой способ – мы также с вами дискутировали”, - напомнил И.ПЛЮЩ. “Мы предложили одну из форм – на референдуме”, - сказал он. “Николай Янович (АЗАРОВ) завизировал протокол с одним замечанием, он не принимает, что на референдуме – это его право и мы не обижались. Будет время и мы будем это обсуждать. А сегодня говорить о принятии конституционных изменений – не хотеть выполнять те функции, которые нам поручили Президент и премьер”, - считает И.ПЛЮЩ.