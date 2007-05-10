Регионалы считают, что оппозиция боится и провоцирует

Фракция Партии регионов в Верховной Раде Украины V созыва заявляет о нелегитимности парламентской избирательной кампании, но заверяет, что во имя мира, спокойствия и процветания будет искать политический компромисс в переговорах.

Как сказано в заявлении фракции, переданном агентству УНИАН, “сегодня молодая украинская демократия вновь вынуждена принимать вызов, которого она не заслуживает. Наше государство снова вынуждено погружаться в изнурительную избирательную кампанию, которая не является легитимной. Этот вызов был спровоцирован безудержным желанием оппозиции как можно быстрее вернуться во властные кабинеты, пренебрегая нормами закона и правилами честной политической борьбы”.

“Толчком и катализатором политического кризиса в Украине стало осознание оппозицией того непреодолимого факта, что успешная работа парламентской коалиции и Кабинета Министров Виктора ЯНУКОВИЧА не оставят ей шансов набрать значительное количество голосов на очередных парламентских выборах. Потому появился сценарий проведения досрочных выборов, ради реализации которого была нарушена Конституция, законы Украины, здравый смысл и логика цивилизованной политической борьбы”, заявляет фракция Партии регионов.

“Во имя мира, спокойствия и процветания нашего народа мы будем искать политический компромисс в переговорах. Участие в них Партии регионов – залог и гарантия того, что здравый смысл, прагматизм и эффективность победит. Интересы всех без исключения граждан будут обеспечены на законодательном уровне. Выборы пройдут честно, прозрачно и демократически и никто не сможет потом обвинить нас в неправомерности и нелегитимности каких-либо избирательных процедур”, сказано в заявлении.