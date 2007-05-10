Ющенко не любит слова “императивный мандат”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает членов рабочей группы найти компромисс в вопросе императивного мандата. Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями рабочей группы по вопросам выхода из политического кризиса и проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства отметил, что сегодня за столом сидят “политические силы, которые должны в конце концов научиться договариваться”. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что рабочая группа работает 5 дней, но каждый день возникают новые требования со стороны коалиции. “Идея малого пакета родилась бы только при одном условии, если бы за этим столом сидели ответственные политические силы, которые бы заботились о национальных приоритетах и национальном спокойствии”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что члены рабочей группы должны найти общую точку зрения, которая бы в дальнейшем не приводила к нарушению принципов формирования коалиции. “Я не люблю слова “императивный мандат”, но формулировка, которую вы должны принять, должна засвидетельствовать вам и нации, что никто после проведения выборов в Верховную Раду больше на киевских холмах не будет проводить ревизию результатов выборов, и никто пальчиком не позовет в свои фракции одного-двух народных депутатов, потом еще двух…а затем, говорят, будет 300”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом глава государства отметил, что существующий кризис является “кризисом не на Банковой, а кризисом на Грушевского”. “Давайте будем искать способ, как выходить из этого”, - призвал Президент.