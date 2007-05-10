Кириленко предлагает обойтись без коммунистов и социалистов

Лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает целесообразным изменить формат рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время отчета рабочей группы у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В.КИРИЛЕНКО выразил обеспокоенность, что после нескольких дней работы группы к непродуктивной позиции КПУ и СПУ практически присоединяется Партия регионов.

“Таким образом мы можем говорить, что на уровне рабочей группы принципиальные договоренности между Президентом и премьер-министром реализовать не удается. В этом случае целесообразно говорить об изменении формата рабочей группы так, чтобы в переговорах принимали участие только те политические силы, которые заинтересованы в разрешении парламентского кризиса в короткий срок, а не через несколько лет, или говорить о других способах работы и выхода из ситуации», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО подтвердил, что все документы, которые входят в “малый пакет”, практически готовы. По его убеждению, эти документы могут быть приняты в быстрый срок, в течение одного дня пленарных заседаний Верховной Рады. “По моему мнению, если будет соответствующее решение Президента Украины, то мы можем принять участие в таких пленарных заседаниях. Если мы не уложились в срок, поставленный Президентом и премьер-министром, а именно - 8 мая, то это означает, что мы можем вернуться к такой возможности и принять участие в пленарном заседании или 11, или 12 мая включая субботу», - добавил он.

По словам лидера “Нашей Украины”, рабочая группа достигла одного результата - это парафирован протокол.

Он отметил, что рабочая группа сталкивается с внесением новых требований со стороны правящей коалиции, главным образом от фракций КПУ и СПУ, и правительства. Именно они, по словам В.КИРИЛЕНКО, уже практически вопреки парафированному протоколу внесли ряд предложений (УНИАН: Петр СИМОНЕНКО предлагает организовать встречу с председателем Конституционного Суда, который должен сообщить приблизительные сроки решения суда по указам Президента о досрочных выборах. Также лидер КПУ призывает внести изменения в закон о ЦИК и исключить возможность электронного подсчета предварительных результатов выборов).

В.КИРИЛЕНКО отметил, что в “Нашей Украине” не хотели бы, чтобы закон о Государственном реестре избирателей использовался как повод сделать невозможными внеочередные парламентские выборы по меньшей мере в ближайшие два года, поскольку самые сжатые процедуры, нужные для реализации лишь части основных норм закона об этом реестре, требуют времени до 1 января 2008 года. “Значит, прикрываясь законом о реестре избирателей, в действительности часть правящей коалиции хотела бы сделать невозможным проведение внеочередной кампании вообще”, - сказал он, подчеркнув, что все предыдущие избирательные кампании проводились без Государственного реестра избирателей.

По мнению лидера “Нашей Украины”, уточненные списки избирателей при политическом желании и совместном взаимном контроле могут решить эту проблему без лишних посыланий на нее.

Кроме этого, сказал В.КИРИЛЕНКО, было внесено предложение организовать внеочередные парламентские выборы только на основании внесения изменений в Конституцию (о самороспуске - УНИАН). “Это является ключевой ревизией договоренностей между Президентом и премьер-министром, поскольку изменения в Конституцию, которые бы предоставили Верховной Раде дополнительные основания для самороспуска, тоже требуют длительного времени и необходимого количества голосов. “Мы сомневаемся, что правящая коалиция проголосует за самороспуск Верховной Рады. Таким образом, это предложение, на котором настаивают коммунисты и социалисты при молчаливом согласии Партии регионов, делает невозможным дальнейший продуктивный процесс вообще», - добавил В.КИРИЛЕНКО.