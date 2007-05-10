Кириленко предлагает обойтись без коммунистов и социалистов
"Малый пакет" практически готов
Лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО считает целесообразным изменить формат рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время отчета рабочей группы у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
В.КИРИЛЕНКО выразил обеспокоенность, что после нескольких дней работы группы к непродуктивной позиции КПУ и СПУ практически присоединяется Партия регионов.
“Таким образом мы можем говорить, что на уровне рабочей группы принципиальные договоренности между Президентом и премьер-министром реализовать не удается. В этом случае целесообразно говорить об изменении формата рабочей группы так, чтобы в переговорах принимали участие только те политические силы, которые заинтересованы в разрешении парламентского кризиса в короткий срок, а не через несколько лет, или говорить о других способах работы и выхода из ситуации», - сказал он.
В.КИРИЛЕНКО подтвердил, что все документы, которые входят в “малый пакет”, практически готовы. По его убеждению, эти документы могут быть приняты в быстрый срок, в течение одного дня пленарных заседаний Верховной Рады. “По моему мнению, если будет соответствующее решение Президента Украины, то мы можем принять участие в таких пленарных заседаниях. Если мы не уложились в срок, поставленный Президентом и премьер-министром, а именно - 8 мая, то это означает, что мы можем вернуться к такой возможности и принять участие в пленарном заседании или 11, или 12 мая включая субботу», - добавил он.
По словам лидера “Нашей Украины”, рабочая группа достигла одного результата - это парафирован протокол.
Он отметил, что рабочая группа сталкивается с внесением новых требований со стороны правящей коалиции, главным образом от фракций КПУ и СПУ, и правительства. Именно они, по словам В.КИРИЛЕНКО, уже практически вопреки парафированному протоколу внесли ряд предложений (УНИАН: Петр СИМОНЕНКО предлагает организовать встречу с председателем Конституционного Суда, который должен сообщить приблизительные сроки решения суда по указам Президента о досрочных выборах. Также лидер КПУ призывает внести изменения в закон о ЦИК и исключить возможность электронного подсчета предварительных результатов выборов).
В.КИРИЛЕНКО отметил, что в “Нашей Украине” не хотели бы, чтобы закон о Государственном реестре избирателей использовался как повод сделать невозможными внеочередные парламентские выборы по меньшей мере в ближайшие два года, поскольку самые сжатые процедуры, нужные для реализации лишь части основных норм закона об этом реестре, требуют времени до 1 января 2008 года. “Значит, прикрываясь законом о реестре избирателей, в действительности часть правящей коалиции хотела бы сделать невозможным проведение внеочередной кампании вообще”, - сказал он, подчеркнув, что все предыдущие избирательные кампании проводились без Государственного реестра избирателей.
По мнению лидера “Нашей Украины”, уточненные списки избирателей при политическом желании и совместном взаимном контроле могут решить эту проблему без лишних посыланий на нее.
Кроме этого, сказал В.КИРИЛЕНКО, было внесено предложение организовать внеочередные парламентские выборы только на основании внесения изменений в Конституцию (о самороспуске - УНИАН). “Это является ключевой ревизией договоренностей между Президентом и премьер-министром, поскольку изменения в Конституцию, которые бы предоставили Верховной Раде дополнительные основания для самороспуска, тоже требуют длительного времени и необходимого количества голосов. “Мы сомневаемся, что правящая коалиция проголосует за самороспуск Верховной Рады. Таким образом, это предложение, на котором настаивают коммунисты и социалисты при молчаливом согласии Партии регионов, делает невозможным дальнейший продуктивный процесс вообще», - добавил В.КИРИЛЕНКО.