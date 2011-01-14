Шкиряк расценивает слова Могилева как циничное запугивание граждан

Сегодняшнее заявление министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА об ожидании кровопролития в День Соборности в Киеве является циничным запугиванием граждан Украины.

Об этом заявил лидер общественной организации «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«Сегодняшнее заявление министра внутренних дел Украины господина МОГИЛЕВА в Верховной Раде можно расценивать как очередное циничное запугивание граждан Украины в канун празднования Дня Соборности 22 января», - сказал З.ШКИРЯК

Председатель СХП считает, что такие, «ничем не обоснованные заявления со стороны высшего должностного лица, недопустимы», и носят откровенно провокационный характер.

«Очевидно, что нынешняя власть боится людей, и прилагает все усилия, чтобы максимально снизить любые проявления гражданской активности», - заявил З.ШКИРЯК.

«В том, что они сегодня готовы пойти на любые крайние меры по отношению к своим согражданам, ни у кого сомнений не вызывает. Но я хочу напомнить представителям власти, что 22 января, День Соборности Украины - это праздник единения страны. А запланированный на 22 января митинг на Софийской площади носит исключительно мирный характер», - подчеркнул политик.

“Говорить о «кровопролитии» в праздничный для каждого патриота своей страны день могут говорить только те, кто знает или готовит такие действия», - добавил лидер «Нового Киева».

Политик также отметил, что, невзирая на все эти заявления, митинг состоится, и ничто не помешает собраться людям вместе, чтобы конституционным способом отметить этот важный в истории Украины день.

«Я убежден, что каждый сознательный гражданин, независимо от политических симпатий, должен присоединиться и принять участие в этой акции», - подытожил З.ШКИРЯК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, А.МОГИЛЕВ заявил во время выступления в ВР, что в МВД располагают информацией о том, что 22 января в Киеве планируется кровопролитие.

По словам министра, «у нас есть информация, что 22 числа акция протеста планируется – планируется кровопролитие в городе Киеве». Он добавил, что готовится акция с тем, «чтобы потом перед всем миром показать, что творится в Украине».