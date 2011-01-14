Литвин теперь боится сливов компромата и сведения политических счетов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН рассчитывает, что принятый закон о доступе к публичной информации не будет использоваться для сведения политических счетов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Рада».

Оценивая одобренный закон о доступе к публичной информации, он заметил, что, по большому счету, «открывать уже больше ничего».

В.ЛИТВИН считает, что журналисты очень часто работают как исследователи и знают заранее, что будет, а не то, что уже произошло. «Проблема в другом – какая реакция будет на ту или другую информацию и насколько у нас приживется честность, и не будет ли использоваться информационное киллерство для сведения политических счетов», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что в этом контексте нужно говорить о взаимной ответственности власти и журналистов.

Как заметил спикер, очень часто происходит «так называемый слив компромата на оппонентов и очень часто побеждает заказная работа в этом направлении». При этом, по словам В.ЛИТВИНА, есть и журналисты, которые преданно действуют в соответствии с действующим законодательством.