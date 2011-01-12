Председатели облсоветов: революция произойдет под знаменем Бандеры

Председатели Тернопольского, Ивано-Франковского и Львовского областных советов Алексей КАЙДА, Александр СЫЧ и Олег ПАНЬКЕВИЧ выражают протест и возмущение решением о признании недействительным президентского указа о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», об этом идет речь в открытом заявлении председателей облсоветов.

Авторы заявления подчеркивают, что С.Бандера для миллионов украинцев останется украинским Героем. Поэтому они обещают, что под эгидой органов местного самоуправления и в дальнейшем будут проходить мероприятия по чествованию национальных Героев.

«Войну против Бандеры и террор против бандеровцев мы расцениваем как наступление на гражданские, конституционные и национальные права украинцев. В этом противостоянии мы будем с нашим народом", - подчеркивается в совместном заявлении председателей трех областных советов.

Также они предостерегают, что решение о лишении С.Бандеры звания Героя Украины может привести к революции в Украине. В частности, А.КАЙДА, О.СЫЧ и О.ПАНЬКЕВИЧ допускают, что вызвать массовые сопротивления населения могут пенсионная реформа, изменения в трудовом законодательстве или усиление репрессий против украинских патриотов.

«Однозначно, что революция произойдет под знаменем Бандеры», – убеждены председатели трех облсоветов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, на сайте Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА появилось сообщение, что вступило в силу решение Донецкого окружной админсуда, который отменил указ о присвоении С.Бандере звания Героя Украины. Кроме этого, с сайта Президента Украины исчез указ о присвоении лидеру ОУН-УПА С.Бандере звания Герой Украины.