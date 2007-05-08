Выдрин: работая с Тимошенко, я сжимал клюв до последнего…

Депутат 5 созыва ВР от БЮТ, политолог и основатель Партии свободных демократов Дмитрий Выдрин утверждает, что в его новую партию «входят люди, которые являются демократами на генном уровне. Их нельзя загнать в авторитарное стойло, авторитарную идеологию».

Свободные демократы собираются принимать участие в парламентских выборах. В ВР пройти не особенно рассчитывают, хотя, как говорит Выдрин, у Ющенко «что-то откусим». Если верить основателю партии, никакие варианты блокирования рассматриваться не будут. «Хватит – наблокировались. Много раз вступали в блоки, выбирая их худшего лучшее. А оказалось, что в худшем не бывает лучшего. Поэтому, если блокируешься с авторитарной силой, не надо строить иллюзий, что внутри авторитарной силы ты будешь иметь люфт свобод для проявления своих взглядов».

К Тимошенко Выдрин шел в надежде, что «наконец мне удастся побыть парламентской оппозицией». Он говорит, что примерно раз в год Тимошенко приглашала его на «большой принципиальный разговор». Говорила: «ну все, кончаем заниматься суетой, текучкой, начинаем заниматься стратегией и длинными проектами государственной важности. И каждый раз я на это ловился… А потом оказывалось, что все это надо отставить, потому что есть более важные вещи (блокировать трибуну, закрываться в щитовой)».

Так что же до сих пор удерживало от разрыва отношений? Отвечая на этот вопрос, Выдрин вспомнил, как он работал в Администрации Кучмы. «Я послушно писал то, что просил Леонид Данилович, облекал его идеи в тексты и интервью, внутренние и зарубежные. И на каком-то этапе я почувствовал, что не могу продолжать эту работу и слепо колебаться вместе с колебаниями ракетной мятежной души Президента, вместе с колебаниями его окружения, вместе с колебаниями главы его администрации. И я начал в его тексты вставлять свои идеи. До определенного момента это проходило и ему даже нравилось. А потом он вызвал меня и спрашивает: а чего это ты себе позволяешь такие высказывания? Я говорю: так мне видится. А он спрашивает: ты не боишься, что кусок сыра, который у тебя во рту, выпадет, если ты будешь слишком громко каркать? Я говорю: Леонид Данилович, боюсь, но каркать все равно хочется. То же самое с Тимошенко. Я понимал, что у меня во рту кусок сыра, и я сжимал клюв до последнего. И вороньей лапой писал послушные тексты, оправдывал всю ахинею, которую мы делали. А потом вдруг понял, что все равно не выдержу, начал каркать, и сыр выпал… Прав был Леонид Данилович».

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