Дмитрий Выдрин: У Партии регионов - овечья шкура с европейскими рюшечками

УНИАН обратился за интервью к политологу, народному депутату 5 созыва Дмитрию Выдрину

«МОТОРИКА И ПСИХОЛОГИЯ ЮЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ УДЕРЖИВАТЬ ЕЕ ВНИМАНИЕ ГОДАМИ НА ОДНОЙ ВЕЩИ…»

«Партию свободных демократов», которую Вы сейчас учредили, можно назвать партией людей, в разное время обиженных Тимошенко? Раз уж Вы с Бродским ушли от Тимошенко, и заново возродились, почему не вернулись к старому названию «Яблоко»?

Ваше право трактовать происхождение, биографию и эмоции людей, которые входят в нашу партию. Но история партии намного длиннее, чем история отношений ее людей с Тимошенко. Создавалась она, как партия «Яблоко» в связи с названием кафе, где мы собирались, и где Бродский, Чайка и Выдрин придумали это название, подняв глаза и увидев вывеску в кафе. Но многие ее члены, основавшие в свое время партию «Яблоко», считают своей фишкой опору на коллективные взгляды и коллективное принятие решение. На реорганизационном съезде мнения разделились: одни хотели сохранить старый бренд, а другие считали, что изменились время и ситуация. И во избежание ассоциаций с зарубежными партиями, тем более отличающимися по идеологии, решили назвать себя вольными демократами. Потому что в партию входят люди вольного (не поведения – не путайте) мышления. Сюда входят люди, которые являются демократами на генном уровне. Их нельзя загнать в авторитарное стойло, авторитарную идеологию. Мы знали, что партий вольных демократов много, но с удивлением обнаружили, что их больше, чем ожидали. На реорганизационном съезде мы получили теплое поздравление от свободных демократов Германии, от свободных демократов Венгрии.

С вашими-то связями неудивительно... Вы могли сами обзвонить парламенты и попросить поздравить вашу одноименную партию.

Мы не хотим специально инициировать гламурно-пафосные политические вещи. Я был в Венгрии, встречался со свободными демократами, договорился, что они будут лоббировать наше вступление в либеральный интернационал. Мы хотим сделать нашу партию более европейской, чем отечественные партии, которые грешат местечковостью и политическим хуторянством, будем преодолевать родовые болезни партийной демократии. Мы пойдем на выборы, хотя не будем делать трагедии, если у нас не получиться с прохождением в парламент, поскольку, как любая по-настоящему оппозиционная партия мы считаем, что главное для нас стратегия и длинные проекты. В этом преимущества оппозиции, власть всегда суетлива, а настоящая оппозиция всегда стратегична.

В парламент вы, конечно, не пройдете, но у Ющенко что-то откусите.

Что-то откусим. Как ни странно. Мы недавно начали ребрендирование, но у меня есть ощущение, что у нас есть шансы пройти в парламент. Ни с кем блокироваться мы не собираемся. Хватит – наблокировались. Много раз вступали в блоки, выбирая из худшего лучшее. А оказалось, что в худшем не бывает лучшего. Поэтому, если блокируешься с авторитарной силой, не надо строить иллюзий, что внутри авторитарной силы ты будешь иметь люфт свобод для проявления своих взглядов. Такого, видимо, не бывает.

А когда вы шли к Тимошенко, думали, что так бывает?

Когда я шел к Тимошенко, я думал, что, наконец мне удастся побыть парламентской оппозицией. Я Юлию Владимировну люблю и уважаю, мы с ней поддерживаем хорошие отношения больше десяти лет. Примерно раз в год она приглашала меня к себе на большой принципиальный разговор. И она говорила: ну все, кончаем заниматься суетой, текучкой, начинаем заниматься стратегией и длинными проектами государственной важности. И каждый раз я на это ловился, говорил, что все: я бросаю текучку и начинаю думать, например, над новой концепцией безопасности страны или над новым концептом геополитики или над новой версией украинской внеблоковости. А потом оказывалось, что все это надо отставить, потому что есть более важные вещи (блокировать трибуну, закрываться в щитовой). Видимо, моторика и психология этой замечательной женщины не позволяет удерживать ее внимание годами на одной вещи. Это свойство вообще женского характера. Меняются соблазны – меняются блестки, меняются гламуры, и как тут удержать внимание в течении всего года на такой скучной вещи, как ребрендирование геополитики Украины. Пока у нас не получилось с ней работать вдлинную…

«КУЧМА СПРАШИВАЕТ: ТЫ НЕ БОИШЬСЯ, ЧТО КУСОК СЫРА, КОТОРЫЙ У ТЕБЯ ВО РТУ, ВЫПАДЕТ?…»

В парламенте во время акций оппозиции вы вели себя, как джентльмен. У вас всегда находилось интеллектуальное обоснование, например, семнадцати нереальным пунктам оппозиции или акциям в щитовой. Что же случилось, что вы вдруг рассказали всю правду о том, как голосует фракция БЮТ, и о том, как там обожают и слушают свою патронессу?

У меня была похожая ситуация, когда я работал в Администрации Кучмы. Я послушно писал то, что просил Леонид Данилович, облекал его идеи в тексты и интервью, внутренние и зарубежные. И на каком-то этапе я почувствовал, что не могу продолжать эту работу и слепо колебаться вместе с колебаниями ракетной мятежной души Президента, вместе с колебаниями его окружения, вместе с колебаниями главы его администрации. И я начал в его тексты вставлять свои идеи. До определенного момента это проходило и ему даже нравилось. А потом он вызвал меня и спрашивает: а чего это ты себе позволяешь такие высказывания? Я говорю: так мне видится. А он спрашивает: ты не боишься, что кусок сыра, который у тебя во рту, выпадет, если ты будешь слишком громко каркать? Я говорю: Леонид Данилович, боюсь, но каркать все равно хочется. То же самое с Тимошенко. Я понимал, что у меня во рту кусок сыра, и я сжимал клюв до последнего. И вороньей лапой писал послушные тексты, оправдывал всю ахинею, которую мы делали. А потом вдруг понял, что все равно не выдержу, начал каркать, и сыр выпал… Прав был Леонид Данилович.

Вы часто писали речи и статьи Тимошенко?

Раньше мы вместе писали статьи и выступления. Но именно вместе. За ночь, за две, за три писали тексты. Однажды за три ночи написали тридцатистраничный текст. Десять или двенадцать раз переписывали с нуля. А потом Юлия Владимировна нашла другого сказочника, это ее любимец Коэльо. Это рок всех домохозяек и всех продвинутых политиков - влюбленность в Коэльо. И я не могу конкурировать с этим персонажем.

«НИКТО В УКРАИНЕ НЕ ГОВОРИТ ПРАВДУ»

У вас когда-то была большая статья о предательстве. Видно, что вы неплохо знаете, что это такое. То, что делал ваш соратник и друг Михаил Бродский по отношению к Тимошенко, разоблачая ее «деяния», срывая пресс-конференции с ее участием, как-то похоже на предательство.

Предательство - это когда ради достижения личной выгоды говорят неправду. А когда, заведомо зная, что получат личный ущерб, говорят правду, это не предательство. Я не знаю ни одного случая предательства в ущерб себе. А то, что делал Михаил Юрьевич, по крайней мере на этом этапе, это было в ущерб себе. И ваша оценка это только подтверждает. Многие журналисты оценили это таким же образом. И он, как человек, интуитивно предсказывающий оценки других людей, не мог не понимать, что многие журналисты это расценят именно так. Но он пошел на это в ущерб своим сиюминутным интересам, поскольку на каком-то этапе мы договорились каркать правду. Поскольку никто в Украине говорит правду. Другое дело, что я не согласен с той формой, в которой это делалось. Я считаю, что и правду нужно облекать в джентльменские одежды. Но Михаил Юрьевич - меньший формалист, чем я, поэтому он может позволить себе больший диапазон трактовок личных отношений и джентльменства, чем я. Я не умею, не люблю, и не хочу обижать женщин. А Михаил Юрьевич считает, что если женщина стала политиком, то к ней надо относиться как к политику. У нас есть бои без правил, где боксируют и мужчины, и женщины. Там мужчины бьют женщин. И раз женщина одела перчатки и взяла аванс за предстоящий бой, то значит надо относиться к ней, как к бойцу.

Как вы оцениваете действия Президента, начиная с первого Указа, с точки зрения юридической правоты, целесообразности и будущего Украины?

Я их расцениваю, как неправильные, нецелесообразные и не работающие на благо Украины.

Известно, что сейчас проходит заседание рабочей группы по обеспечению предстоящих выборов. Известно, что СПУ и КПУ в истерике, всячески упираются. На ваш взгляд, как выйдут из ситуации регионы?

Регионы исповедуют определенную корпоративную этику, что бы там ни говорили о них партнеры. И эта корпоративная этика включает осуждение «кидков». В своих отношениях с коммунистами и социалистами Регионы будут постоянно искать оправдания и самооправдания тому, что они делают. И таким оправдание будут предложения коммунистам и социалистам стать вагончиками в их большом предвыборном составе. Этим Регионы оправдают и успокоят свою душу. А втайне у регионалов есть надежда, что социалисты и коммунисты сами спрыгнут, сняв с них моральную нагрузку. Социалисты спрыгнут из-за обиды, из-за нежелания растворяться в мегаблоке, и тем самым дадут возможность для переформатирования коалиции. У верхушки Регионов есть мечта, и она стала почти реальностью. Это создание буржуазной политической силы. А регионы – буржуазная сила, у них заказ от крупного капитала, и им несвойственно блокироваться с политической силой, имеющей социальный заказ от их оппонентов, от людей наемного труда. Нельзя одновременно отстаивать два интереса: один из которых - увеличение нормы прибыли, а второй – увеличение зарплаты. Естественным является блокирование Регионов с другой буржуазной силой - «Нашей Украиной». И рано или поздно это блокирование состоится. Скорее рано, чем поздно. Это просчитано. И неизбежно. Мы - буржуазная страна, и в буржуазной стране будет происходить и объединение буржуазных сил, и объединение людей наемного труда.

Когда Президент говорил о новых выборах, он заметил, что урок нравственности и ответственности все политики этого парламента вынесут.

Это будет не урок нравственности, а урок хитрости. Нравственности учат до трех лет. Морализаторские рассуждения Президента основаны на незнании детской психологии. Политика не формирует нравственность. Нравственность формирует церковь. Поэтому за влиянием идите в политику, за деньгами – в банк, за нравственностью – в церковь. Парламент будет хитрее, все подкупы будут мотивироваться более тонко. В парламенте все всегда всех покупали. Покупали десять лет назад, пять лет назад и будут покупать через пять-десять лет. И это не только в украинском парламенте, я был в пятидесяти парламентах мира, там примерно то же самое, даже в самых старых демократиях, только намного тоньше и хитрее.

Возможна ли в Украине диктатура?

В Украине есть крупный капитал. Его представители попробовали мягкий кучмовский авторитаризм. И у них до сих пор синдром страха перед Кучмой. На одном из сайтов есть человек, который сидит под ником «кучма-барабас». Это модемный персонаж погоняет всех политиков, и называет их куклами. И когда, по мнению, кучмы-барабаса кто-то из них ведет себя неправильно, то он выгоняет их со словами: вы, что, дрова крашеные, совсем абарзэли. Так вот, все эти олигархи, которые раньше чувствовали себя крашеными дровами у папы Карла, испытывают генетический страх перед диктатурой. Они не дадут вернуться даже авторитаризму.

«ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ РАБОТЕ ПАРЛАМЕНТА, ЧТО ЩИТОВУЮ ОБОССАТЬ»…

Один из советников Президента говорил: неуспех Партии Регионов в том, что она не приняла ценности оранжевой революции, повела страну по пути реставрации и превратилась в политическую силу реванша. Вы согласны?

Какой неуспех? Партия Регионов диктует почти все, что хочет. Она успешна помимо своего желания. Ее заставляют быть успешной Ющенко и Тимошенко. Президенту классно было на фоне антиевропейского Януковича. А сегодня американские газеты пишут, что Янукович - больший демократ и больший сторонник закона, чем Ющенко.

Тимошенко и Ющенко держали Регионы в постоянном напряжении. И Регионы стали быстро мимикрировать под те образы, которые создали себе Президент и лидер оппозиции. Все политики- это волки в овечьей шкуре. Партия Регионов стала примерять овечью шкуру позже всех. Но в конце концов они пошили себе такую овечью шкуру с такими классными рюшечками, европейскими, с такими накладными кармашками, европейским дизайном, что Европа не понимает, кто же больший европеец... Если кто-то и выиграл в этой ситуации, то Партия Регионов, почитайте, что пишут европейские газеты.

Европейские газеты публикуют то, что пишут советники Януковича и на платной основе там размещают...

Неважно, кто пишет, но там это публикуют. Кстати, такая вот императивная журналистика работает во всем мире. Журналисты пишут то, что им позволяют писать хозяева.

Из моих интервью никто не вырезает ни слова, о ком бы ни шла речь.

Вчера я давал интервью одному из самых известных украинских сайтов. А мне говорят: мы его не поставим. Вы, мол, мало ругали Януковича. Я предлагаю: давайте вместе поругаем Януковича. Они предлагают: скажите, что он плохо обращается с животными. Я отвечаю: он плохо обращается с политическими животными, это да, а с обычными – я не знаю, не наблюдал.

Есть два мнения по поводу политического кризиса: одни говорят, что причина в разбалансированной в 2004 году Конституции, другие, что дело в безответственности лидеров державы. Кто прав: первые или вторые? И если первые, - возможен ли быстрый и качественный ремонт Конституции?

Конституции не нужен ремонт. Ей нужен тюнинг. Украинская Конституция составлялась на основе лучших европейских Конституций. Хороших конституций не бывает. Разграничение властей заключается не в разграничении полномочий, а в разграничении их экологических ниш. Экологическая ниша Президента - это не управление «Нефтегазом Украины» или финансовыми потоками, это управление моральным климатом в стране. Вы можете представить Вацлава Гавела, который спорил бы с премьером, кто будет управлять нефтепроводом, проходящим по территории Чехии? Такое представить невозможно. Гавел отвечал за моральный климат в стране, за репутацию Чехии в мире, за ее геополитическую концепцию, за демократические ценности. А премьер отвечал за нефтепроводы, силовые структуры и так далее. А у нас все хотят отвечать за все. Все лезут в зоны ответственности друг друга. Если бы все «дрова крашеные» разошлись по экологическим нишам, то был бы порядок.

Все научились саботировать работу парламента. Воспрепятствовать работе парламента, что щитовую обоссать. Все это умеют делать, и любая сила, которая захочет это сделать, сможет это сделать.

Нужно и будет постепенное взросление элит. Когда люди научаться отвечать за свой участок работы, чувствовать круг моральных обязательств перед своим социальным заказчиком, тогда будет все нормально.

Кто, по-вашему, будет следующим премьером Украины?

Виктор Янукович.

Беседовала Лана Самохвалова