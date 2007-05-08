Богатырева хочет выборов в конце октября – начале ноября

Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Раиса БОГАТЫРЕВА считает наиболее оптимальным провести досрочные парламентские выборы в конце октября – начале ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам перед началом заседания рабочей группы по урегулированию политического кризиса.

«Мы определяем этот диапазон: можно говорить реально от лета и заканчивая осенью. Наша позиция склоняется к тому, что если мы будем делать (проводить выборы), то лучше всего это делать в конце октября, может быть, в начале ноября», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Он подчеркнула, что позиция коалиции заключается в том, чтобы вывести переговорный процесс в конституционное русло. «Именно поэтому мы обсуждаем возможные изменения в Конституцию Украины, в том числе, статьи 90», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Кроме этого Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что Партия регионов поддерживает позицию относительно создания Единого реестра избирателей до начала выборов. По ее мнению, в том, чтобы реестр появился как можно быстрее, был качественным и мог использоваться и на последующих выборах, заинтересованы все политические силы.

«Мы настаиваем на том, чтобы этот реестр можно было сделать полноценным и качественным», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА и добавила, что, «по мнению специалистов, на эту работу (создание реестра) достаточно три месяца».

Она также отметила, что задача участников рабочей группы - не в том, чтобы определить сроки переговоров, а в том, чтобы определить перечень документов и их суть для проведения честных и прозрачных парламентских выборов.