Богатырева призывает не повторить ошибок прошлого

Члены рабочей группы по урегулированию политического кризиса не обсуждали конкретной даты досрочных выборов в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщила координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА по окончании заседания рабочей группы.

«Ни одна сторона никаких категорических сроков не обсуждала», - сказала она.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, главной задачей рабочей группы являются подготовка предложений для премьер-министра и Президента для того, чтобы начать выполнять договоренности о проведении досрочных выборов.

При этом она отметила, что этот рабочий процесс «является достаточно длительным».

По ее словам, также не обсуждался вопрос относительно возможности отзыва представлений в КС по указам главы государства о роспуске Верховной Рады.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, этот вопрос не обсуждался не потому, что оно является не важным, а потому, что «расширяет диалог и размывает поле ответственности».

Отвечая на вопрос, насколько длительным будет процесс подготовки первоочередных законопроектов, она отметила, что «за один день качественный закон не может родиться».

При этом Р.БОГАТЫРЕВА прибавила, что к этому процессу необходимо отнестись ответственно, чтобы не «повторить ошибок прошлого».