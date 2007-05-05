Симоненко считает, что слухи о смерти коалиции несколько преувеличены

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не считает, что в коалиции произошел раскол после того, как между Президентом и премьером была достигнута договоренность о проведении досрочных парламентских выборов, и не исключает создания коалиции с Партией регионов в новой Верховной Раде.

Об этом П.СИМОНЕНКО сказал в интервью РИА “Новости”.

"Говорить о расколе коалиции преждевременно. Была некоторая несогласованность. Мы с самого начала заявляли, что оставляем за собой право выхода из коалиции, но я бы пока не стал говорить о ее расколе", - заявил лидер коммунистов.

Говоря о возможном политическом союзе в будущем составе парламента, П.СИМОНЕНКО сказал: "Не только мы заявляем, но и все политологи, президент и оппозиция, что расклад политических сил в новом парламенте не изменится. Поэтому возможна и коалиция в том составе, в котором она существует сейчас".

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает в целом политическую ситуацию в стране после достижения договоренности о проведении досрочных выборов, лидер КПУ заявил: "Наша позиция не изменилась. Мы считаем, что президент нарушил конституцию и для выхода из кризиса необходимо решение Конституционного Суда. Что касается политических договоренностей, то это - нормальный процесс. Вопрос в том, что под этим подразумевается. Пока нет результатов работы рабочей группы, нет конкретных предложений президента. Когда будут первые результаты, тогда можно будет говорить, в каком направлении работать дальше".

При этом, по его мнению, вопрос необходимо решать в более широком круге, с привлечением не только пяти парламентских партий, но и всех политически активных партий.

"Президента на этом "круглом столе" быть не должно. Он не является субъектом парламентского процесса. Он может наблюдать, высказывать свою точку зрения", - добавил П.СИМОНЕНКО.

Отвечая на вопрос о том, когда могут состояться выборы в парламент, лидер украинских коммунистов сказал, что они возможны только тогда, когда будут урегулированы все законодательные моменты.

П.СИМОНЕНКО не стал прогнозировать, сколько процентов сможет набрать его партия на выборах, отметив: "Я думаю, что результат у КПУ будет больше, чем есть сейчас".