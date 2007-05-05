Чорновил напомнил Тимошенко о жабе, которая ногу подставляла

Член Партии регионов Тарас Чорновил похвастался, что Верховная Рада впервые за годы независимости Украины приняла, по словам политика, абсолютно исторический законопроект - о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». В настоящем документе, утверждает Чорновил, сделан чрезвычайно весомый взнос в социальные программы. "В первый раз это было сделано честно и открыто, - заметил нардеп, - не за счет вытягивания средств из местного самоуправления, не за счет «вымывания» социальных страховых фондов, а за счет государственного бюджета Украины”.

По его мнению, именно этот законопроект – “я хочу на это отметить - и является основной причиной появления Указа Президента, предыдущего Указа Президента о роспуске Верховной Рады Украины. Не рост Коалиции до конституционного большинства (все прекрасно понимают, что это не произойдет и не повлечет за собой каких-то юридических последствий), не изменения к Закону «О Кабмине», а именно повышение социальных выплат и зарплат этой Коалицией и этим правительством было тем, чего больше всего боялась та клика, которая сегодня собралась в оппозиции и которая сегодня взяла под полный контроль и, фактически, сделала заложником Президента Украины”, - цитирует нардапа сайт Партии регионов.

”Причины две, - утверждает Черновил. - Первая: они боятся зажиточных людей. Они боятся людей, которые могут думать не только о том, как прокормить своих детей, как прожить один день, а могут думать уже и имеют для того развязанные руки, чтобы думать и заботиться о будущем своего государства. Этого боится любой диктаторский режим, независимо от того, каких бы цветов он не был.

И второе. После вступления данного закона в силу (а я хочу увидеть, как Виктор Ющенко его не будет подписывать, каким образом он продемонстрирует пренебрежение к правам, к социальным правам своего народа?) будет намного тяжелее врать.

И еще хочу вспомнить о двойной лжи, которая сегодня идет. Вы слышали, как заявляла Юлия Тимошенко на своем митинге на Европейской площади о том, что это только их давлением, их усилиями мы принимаем сегодня социальные законопроекты в связи с приближением выборов? Мы принимаем данные законы исключительно в силу того, что мы взяли обязательства во время выборов и выполняем их. Есть в народе присказка: «Кузнец кует, а жаба ногу подставляет».