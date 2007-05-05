Уволенный судья КС Пшеничный не может понять, что он нарушил

Уволенный президентом судья Конституционного суда Валерий Пшеничный отрицает вменяемые ему обвинения в нарушении присяги.

"Никто меня не вызывал, никто мне не объяснил в чем нарушение присяги", - заявил он в интервью "Газете 24", опубликованном в субботу.

"Позже начал заявлять через СМИ Полуденный (советник президента по юридическим вопросам Николай Полуденный), что я нарушил какую-то тайну совещательной комнаты. У нас вообще в законе Украины о Конституционном суде нет такого понятия как совещательная комната", - отметил он.

Пшеничный заявил, что по регламенту КС все дела в суде рассматриваются в открытом режиме. Если рассмотрения дела на открытом заседании может привести к разглашению государственной тайны, оно может быть рассмотрено на закрытом заседании.

"Но нужно помнить, что дело можно рассматривать по сути, а можно рассматривать процессуальные действия по делу, то есть, определять, как заслушивать дело – срочно или нет, в устной или письменной форме, кого приглашать на заседание. Так вот это заседание, которое было 5 апреля, было процессуальным. Там не было никакой тайны", - подчеркнул он.

Он пояснил, что процедура определения нарушения присяги расписана в регламенте КС, согласно которому решение по судье принимается парламентом после того, как проверку проведет сам КС и по выводу постоянной комиссии по вопросам регламента и этики примет решение о наличии оснований для рассмотрения этого вопроса Радой.

Пшеничный также заявил, что указ о его увольнении был подписан, когда он пребывал в отпуске. "Как чернобылец я взял отпуск с 26 апреля до 15 мая. Меня уволили, когда я в отпуске был. Но фактически принимать участия в заседаниях не смогу", - отметил он.

Украинская правда