Партия регионов хочет переизбираться в октябре

Партия регионов предлагает перенести досрочные парламентские выборы в Украине на октябрь 2007г. Об этом заявил РБК-Украиназаместитель главы фракции Парии регионов в Верховной Раде Василий Хара по окончании заседания президиума политсовета ПР.

"Партия регионов наработала ряд предложений рабочей группе по выходу из политического кризиса. В них идет речь о необходимости принятия ряда важных законодательных актов. Для того, чтобы "нормально внести изменения", необходимо время, поэтому мы предлагаем перенести выборы на октябрь 2007г.", - сказал он.

По словам В.Хары, президиум сегодня конкретизировал те предложения, которые были определены во время договоренности премьер-министра с Президентом вчера вечером. Основой предложений является необходимость проведения досрочных выборов в рамках правового поля. В.Хара отметил, что есть спорный и сложный момент, на который "не известно согласится ли сторона Президента", - это внесение изменений в Конституцию. "Чтобы войти в конституционное русло, так как Президент настаивает, чтобы процедура досрочных выборов была определена его указом, а в ст.90 этого нет, то есть предложение внести изменения в Конституцию и легализировать его (Президента) право на роспуск парламента", - сказал он. Таким образом, В.Хара подтвердил, что Партия регионов готова идти на досрочные выборы, "чтобы успокоить общество".

Среди предложений Партии регионов - принятие изменений в закон о выборах или принятие нового закона о досрочных выборах, "так как они не вписываются в сегодняшнее законодательство". Также среди предложений, которые сегодня будут выноситься на заседании рабочей группы - принятие изменений в судебную систему Украины, чтобы сделать суды независимыми, внесение изменений в госбюджет-2007 и переформатирование ЦИК.

Кроме того, В.Хара считает, что, издав 26 апреля свой второй указ о роспуске парламента, Президент подтвердил легитимность парламента. "Есть ст.81 Конституции, в которой говорится, что полномочия ВР заканчиваются в день сессии нового созыва. В том числе и при досрочных выборах. Поэтому Конституция предполагает постоянное функционирование всех ветвей власти", - сказал он.

Напомним, Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович вчера обсудили состав рабочей группы, которая до 7 мая должна подготовить документы для подготовки к проведению досрочных парламентских выборов. В состав рабочей группы в частности войдет председатель Совета общественности при Президенте Иван Плющ, первый заместитель главы Секретариата президента Иван Васюник, лидер фракции "Наша Украина" Вячеслав Кириленко, лидер БЮТ Юлия Тимошенко. В.Ющенко отметил, что еще одного или двоих человек он уточнит позже. С правительственной стороны в рабочую группу войдет первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай Азаров, координатор парламентского большинства, лидер парламентской фракции Партии регионов Раиса Богатырева, первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк. От работы рабочей группы будет зависеть и дата досрочных парламентських выборов.

Накануне В.Ющенко и В.Янукович договорились о проведении в стране досрочных парламентских выборов.