Тимошенко заметила, что СПУ и КПУ горячо поддерживают досрочные выборы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что после проведения досрочных выборов конфигурация большинства в парламенте существенно изменится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила сегодня во время пресс-конференции.

«Конфигурация парламента существенно изменится - большинство и силы, которые ее будут представлять, также существенно изменятся», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что конфигурация большинства в парламенте следующего созыва будет естественнее, чем сейчас.

Она отметила, что сегодняшняя политическая ситуация доказала, что «соединить то, что не соединяется, достаточно тяжело».

В частности, по ее словам, ситуация подтвердила, что Партия регионов, КПУ и СПУ являются достаточно разными идеологическими силами и «находятся на разных планетах».

При этом она отметила, что в сегодняшней ситуации не позавидуешь председателю ВР Александру МОРОЗУ. «Александру МОРОЗУ не позавидуешь, ему придется не через 5 лет уйти на пенсию, а через год, опять идти в народ и посмотреть народу в глаза», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что в заседании рабочей группы по подготовке досрочных выборов приняли участие как представители СПУ, так и представители КПУ. «И их присутствие говорит о том, что они горячо поддерживают идею досрочных выборов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.