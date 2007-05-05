Шуфрич рассказал, как ставить телегу и запрягать лошадей

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ считает, что до завершения работы рабочей группы по подготовке выборов политики должны воздержаться от высказываний относительно досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на 275-й артиллерийской базе ракет и боеприпасов под Новобогдановкой (Запорожская область).

«У меня позиция такая – для того, чтобы куда-то ехать, надо поставить телегу, потом запрячь лошадей, потом посадить пассажиров и спросить, куда они едут – сегодня говорить о пассажирах, которые едут на телеге под названием «досрочные выборы» было бы не корректно пока работает рабочая группа», - сказал он и подчеркнул, что никто не должен своими отдельными заявлениями влиять на ее работу.

В то же время он высказал надежду, что политический кризис будет разрешен в рамках Конституции и в правовом поле.

«Конституцию и законы Украины политическая целесообразность заменить не могут», - сказал министр, отметив, что если политический диалог будет способствовать выходу из кризиса, «он должен иметь место».

Отвечая на вопрос, пойдет ли он на досрочные выборы по спискам Партии регионов или СДПУ(о), он сказал: «Когда будет объявлены выборы, сегодня можно говорить о разных датах, я с удовольствием отвечу на этот вопрос».