ЦИК Давыдовича уже не устраивает ни одну политсилу?

Фракции оппозиции готовы к компромиссу с большинством относительно даты проведения досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодня с 10.30 утра начала работу рабочая группа, в которую входят представители всех политических сил парламента, Кабинета министров и Секретариата Президента.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что члены этой рабочей группы «должны сделать шаги друг другу навстречу», чтобы урегулировать существующий политический кризис.

«Наша команда готова пойти навстречу большинству и премьер-министру и отсрочить выборы, чтобы подготовить законодательную базу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, рабочая группа как во время избирательной кампании, так и после нее, будет отрабатывать новую редакцию Конституции Украины, изменения к избирательному законодательству, которые бы не допускали фальсификаций во время выборов.

Кроме того, разрабатываются изменения к закону о статусе народного депутата и регламенту ВР для усиления ответственности народных депутатов за переход в другую политическую силу.

Кроме того, она не исключила, что будет совместное обращение ВР, Президента и правительства к Конституционному Суду с просьбой как можно скорее завершить рассмотрение представления относительно императивного мандата.

Лидер БЮТ также отметила, что рабочая группа будет нарабатывать законодательные акты для реформирования судебной ветви власти, изменения к закону о Кабмине, а также закрепления статуса парламентской оппозиции.

Кроме того, предлагается на законодательном уровне закрепить положения Универсала национального единства.

Лидер БЮТ также отметила, что обсуждается вопрос о возможном изменении состава ЦИК, поскольку нынешний состав «не удовлетворяет практически все политические силы».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что работа над этими вопросами «идет довольно конструктивно». В связи с этим, по ее словам, есть все основания завершить работу группы над первоочередными вопросами уже в понедельник, 7 мая.