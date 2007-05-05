9 мая Тимошенко хочет видеть праздником двойной победы

Народные депутаты из фракции БЮТ готовы на несколько дней вернуться в сессионный зал для принятия пакета законов, которые бы позволили урегулировать политический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, по ее словам, для того, чтобы принять необходимый пакет документов, необходимо один-два дня.

Поэтому, по ее словам, можно было бы провести пленарные заседания при участии представителей оппозиционных фракций 8 и 9 мая.

«И тогда бы 9 мая стало праздником двойной победы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, по ее словам, на эти пленарные заседания должны быть вынесены те вопросы, которые не вызывают разногласий. При этом, отметила она, те вопросы, по которым есть противоречия, будут обсуждаться как на протяжении избирательной кампании, так и после досрочных выборов.