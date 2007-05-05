В СПУ похвалили Януковича за ”объективные оценки”

Социалисты не против досрочных выборов, но только после внесения соответствующих изменений в избирательное законодательство и Конституцию. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил член Политсовета Соцпартии Ярослав МЕНДУСЬ.

Как сообщает пресс-служба партии, по его словам, позиция СПУ по поводу урегулирования политического кризиса в Украине остаётся неизменной: компромисс между сторонами конфликта возможен только в рамках правового поля.

Он отметил, что социалисты всегда выступали за поиск компромисса, за проведение круглых столов, общественную и политическую дискуссию. Поэтому СПУ приветствует начавшиеся переговоры, которые пришли на cмену политическим ультиматумам.

Представители фракции социалистов будут принимать участие в деятельности рабочей группы, состоящей из представителей всех политических сил ВР и представителей Секретариата Президента.

Я.МЕНДУСЬ также подчеркнул, что СПУ продолжает отстаивать идею одновременных выборов президента и парламента. "Мы не против досрочных выборов, но - только после внесения соответствующих изменений в электоральное законодательство и Конституцию, чтобы легитимизировать процедуру досрочных выборов" - сказал депутат.

Он подчеркнул, что никакие компромиссы невозможны в случае продолжения политики давления на Конституционный Суд и блокирования принятия им правосудных решений. Как раз КС и должен вернуть стороны конфликта в правовое русло, уверен депутат.

Я.МЕНДУСЬ также считает, что нет оснований трактовать заявление премьера Виктора ЯНУКОВИЧА, как капитуляцию. "Я не услышал этого в его словах, зато услышал объективные оценки "любых друзив", сторонников реприватизации, безответственных оппозиционных политиков, поставивших Украину на грань гражданского противостояния", - сказал Я.МЕНДУСЬ.

По его словам, сейчас будут задействованы все инструменты для выработки согласованной позиции парламентской коалиции.