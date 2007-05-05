Партия регионов призвала своих сторонников вернуться домой

Партия регионов призывает своих сторонников уехать из Киева по домам. Об этом УНИАН сказал народный депутат, член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Он напомнил, что вчера во время митинга руководство партии призвало своих сторонников завершить акции протеста в Киеве. „Мы не можем настаивать, вместе с тем, мы призываем завершить акции, поскольку достигнуты политические договоренности”, - сказал он.

Депутат также рассказал, что партия обязательно поможет желающим вернуться домой. „Мы способствовали приезду, посодействуем и с отъездом”, - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Отвечая на вопрос, начала ли Партия регионов подготовку к внеочередным выборам, в частности, готовится ли партия к съезду, Ю.МИРОШНИЧЕНКО заметил, что руководство работает над этим вопросом на уровне президиума и исполкома партии и прогнозирует, что соответствующие решения можно ожидать после праздников.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заявил о достижении политического согласия на проведение досрочных парламентских выборов после внесения определенных изменений в избирательное законодательство.