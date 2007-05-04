Чечетов: все хотят под голубыми флагами идти на выборы

Кроме «помаранчевых», все остальные партии хотят идти на выборы в блоке с Партией регионов. Об этом в интервью УНИАН сказал заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, «они все говорят: мы хотим к вам в блок, все желают к нам в блок, все хотят под голубыми флагами идти на выборы». М.ЧЕЧЕТОВ не исключает возможности, что Партия регионов пойдет не самостоятельно на выборы, а в блоке. В частности, он не исключает возможности блокирования с КПУ и СПУ. «Мы будем смотреть, каким образом можно достичь максимального результата на парламентских выборах», - подчеркнул депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ считает, что сегодняшние договоренности о проведении досрочных парламентских выборов между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ основываются на заявлениях Партии регионов о готовности к «максимальным компромиссам в интересах государства, его целостности, стабильности и спокойствия в Украине».

Депутат также подчеркнул, что на сегодня уже все политические силы поняли, что другого выхода из ситуации, чем досрочные выборы, нет. «Мы дошли до той черты, переступив которую мы можем спровоцировать гражданский конфликт», - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, основное различие между политиком и государственным деятелем в том, что «политику плевать на все, ему лишь бы только прорваться в кресло премьера, президента или депутата, а государственный деятель думает о будущем страны, о будущем народа, а на втором месте уже кресло премьера».

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что сегодня самое главное под политический компромисс подвести законодательную базу, и уже в этом должны участвовать все политические силы.