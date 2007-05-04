Мороз нашел позитив в договоренностях Ющенко и Януковича

Глава Верховной Рады, лидер Соцпартии Александр Мороз считает позитивом договоренностей президента и премьер-министра относительно проведения досрочных парламентских выборов "демонстрацию поиска выхода из ситуации".

Как сообщает пресс-служба парламента, по просьбе прокомментировать пресс-конференцию президента, Мороз ответил: "От комментариев воздержусь, так как не услышал ничего такого, о чем раньше не высказывался Ющенко".

"Позитив есть лишь в одном - по крайней мере, в демонстрации поиска выхода из ситуации. Насколько это настоящий, насколько имитированный процесс - покажет время", - отметил спикер.

"На один вопрос, тем не менее, ответа недостает. Из какого представления исходя (о Конституции упоминать не будем, чтобы не оскорблять Основной закон), можно отправить (якобы) парламент в небытие, потом восстановить его работу на день, потом снова распустить... И все это якобы право президента. Или кого-то другого?", - спросил Мороз.

"Ничего также не сказано о ключевом моменте для правового урегулирования искусственной политической коллизии - о Конституционном Суде. Почему нарушается принцип независимости Суда? Откуда все это в украинском правовом поле?", - прибавил спикер.

Украинская правда