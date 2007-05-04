СПУ не видит оснований говорить о предательстве со стороны «регионалов»

На данный момент социалисты не имеют оснований говорить о том, что со стороны лидера Партии регионов произошло предательство. Об этом сказал в интервью УНИАН член фракции СПУ Евгений ФИЛИНДАШ.

По его словам, исходя из той информации, которая есть, речь идет о договоренностях, о которых и раньше говорили члены коалиции. То есть, отметил депутат, «хотя мы и не считаем нужным проводить досрочные выборы, но, как один из путей выхода из кризиса, мы рассматриваем такой вариант, но при условии, если эти выборы будут проходить в соответствии с Конституцией и законами Украины, а не в соответствии с пожеланиями ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО и БАЛОГИ». «И именно об этом, как я понимаю, идет речь в этих договоренностях», - отметил Е.ФИЛИНДАШ.

По его словам, из имеющейся информации вытекает, что выборы будут, но после того, как ВР Украины примет соответствующие изменения в законодательство.

Е.ФИЛИНДАШ также отметил, что СПУ не изменила свою позицию, и считает, что досрочные парламентские выборы должны состояться вместе с досрочными президентскими выборами.

«И мы на этой позиции остаемся», - отметил он.

По словам депутата, эту позицию социалисты будут отстаивать во время рассмотрения законопроектов в ВР и во время заседаний рабочей группы, которую предусматривается создать.