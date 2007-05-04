Социалисты обвиняют Партию регионов в предательстве

Народный депутат Василий Волга (фракция СПУ) называет заключение договоренностей между президентом Украины Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем о проведении досрочных парламентских выборов предательством Конституции.

"Если это действительно так, как я слышу с экрана телевизора, то это предательство со стороны Партии регионов, это предательство Конституции", - сказал он в пятницу, 4 мая, комментируя договоренности между президентом и премьером о проведении досрочных парламентских выборов.

По его словам, уже второй (после подписания президентом указа о роспуске парламента) раз создается прецедент, когда "политическая целесообразность становится законом".

"Сейчас это государство понятий и больного на голову лидера государства", - сказал он, добавив, что "закон уже никого не интересует".

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