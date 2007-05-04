Луценко запустил утку, на которую купилась коалиция

Лидер "Народной самообороны" Юрий Луценко опровергает информацию о возможности своего возвращения на должность министра внутренних дел.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу, комментируя соответствующее заявление социалиста Ивана Бокого.

"Господин Бокий не одинок. Как известно, несколько дней назад было заявление МВД о каких-то страшных замыслах определенных сил, которые не спят в праздничные дни, а все думают, как убрать руководство МВД", – сказал он.

При этом Луценко сознался, что сам "запустил утку" о своем возможном возвращении на эту должность.

"На самом деле я провел четыре дня в Крыму и у меня было два телефонных разговора, в которых я запустил утку о возможности восстановления через суд министра внутренних дел", – сказал Луценко.

"Как видим, на эту утку среагировали те, кто меня незаконно прослушивают, буквально через два дня. Это очень смешно, ведь в соответствии с законом восстановить меня на должности может лишь постановление ВР", - прибавил он.

При этом Луценко указал, что на данный момент не имеет намерений возглавить МВД.

"Руководство МВД и те политические силы, которые викоритсовують его в качестве своего политического орудия, настолько боятся устранения от силовой структуры, которые выдают себя с председателем", - указал Луценко.

Луценко не исключил, что подобные заявления и в дальнейшем будут звучать из уст лидеров коалиции, "в особенности такого активного во время весеннего обострения депутата Бокого".

Украинская правда