Гавриш думает, что теперь оппозиция вернется в Верховную Раду

Новоназначенный судья Конституционного Суда Украины Степан ГАВРИШ прогнозирует, что после достижения договоренности между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ будет разблокирована работа Верховной Рады для принятия необходимых для проведения выборов законов.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам: «Я думаю, что она (Верховная Рада) будет разблокирована после договоренности между ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ для принятия переходных законов». «В этот пакет будут включены и судьи Конституционного Суда», - сказал С.ГАВРИШ.

Он не исключил, что вопросы назначения новых судей КС также обсуждаются во время встречи Президента и премьера, и подчеркнул, что робота КС является очень важной для возможности украинской власти принимать правовые решения и обеспечивать верховенство права на следующих выборах.

С.ГАВРИШ подчеркнул, что доверие к суду и украинской власти подорвано и его следует восстанавливать через возобновление работы КС.

Как сообщал УНИАН, по результатам сегодняшней встречи В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ достигли договоренности о проведении досрочных выборов.