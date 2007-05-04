Тимошенко пришла к Ющенко с распущенной косой (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с председателем НСНУ Вячеславом КИРИЛЕНКО и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщает пресс-служба Президента, во время сегодняшней встречи они обсудили вопрос организации и проведения досрочных парламентских выборов 24 июня.

Лидеры НСНУ и БЮТ поинформировали главу государства о ходе работы по проведению избирательных компаний своих политических сил, подготовке к избирательным съездам и тому подобное.

Фото из сайта Украинской правды