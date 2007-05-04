Кириленко и Тимошенко рассказали Ющенко, как они готовятся к выборам

Председатель «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверили Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, что ответственные политические силы Украины принимают участие в избирательном процессе.

Как сообщает пресс-служба Президента, во время сегодняшней встречи они обсудили вопрос организации и проведения досрочных парламентских выборов 24 июня.

Лидеры НСНУ и БЮТ проинформировали главу государства о ходе работы по проведению избирательных кампаний своих политических сил, подготовке к избирательным съездам и тому подобное.

В.КИРИЛЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО как представители политических сил – участников избирательного процесса также изложили Президенту оценки деятельности Центральной избирательной комиссии, руководителей органов местной и центральной властей в контексте проведения досрочных выборов в Верховную Раду.