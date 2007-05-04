Наша Украина ведет переговоры о создании мегаблока с 8 партиями

Политическая партия "Народный Союз Наша Украина" начала переговоры о создании мегаблока для участия в досрочных парламентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, об этом заявил первый заместитель председателя партии “Наша Украина” Юрий ЕХАНУРОВ.

“Сегодня состоялась встреча представителей восьми политических партий, на которой обсуждались перспективы создания предвыборного мегаблока”, - сказал он.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, “сегодняшняя встреча – это первый этап переговорного процесса, который будет иметь продолжение завтра”. Он не исключает, что по завершении переговоров может быть подписано соответствующее соглашение об образовании блока. “Разговор был плодотворным и конструктивным”, - добавил Ю.ЕХАНУРОВ.

По данным пресс-службы, “Нашу Украину” на переговорах представляли – Ю.ЕХАНУРОВ и Игорь КРИЛЬ, “Народную самооборону” – Тарас СТЕЦКИВ, Народный рух Украины – Борис ТАРАСЮК, Украинскую народную партию – Юрий КОСТЕНКО, УРП “Собор” – Анатолий МАТВИЕНКО, Христианско-демократический союз – Владимир СТРЕТОВИЧ, гражданскую партию “Пора” – Владислав КАСЬКИВ, Конгресс украинских националистов – Алексей ИВЧЕНКО.