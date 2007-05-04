Ющенко уволил своего представителя в Крыму

14:00, 04 мая 2007
Политика
1545

Указ размещен на сайте главы государства

Виктор Ющенко Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Виктора ШЕМЧУКА от должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Указ Президента за № 382/2007 от 4 мая 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

***В конце февраля 2007 года глава государства В.ЮЩЕНКО своим указом назначил В.ШЕМЧУКА Постоянным представителем Президента Украины в АРК.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter