Ющенко уволил своего представителя в Крыму

Указ размещен на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Виктора ШЕМЧУКА от должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым. Указ Президента за № 382/2007 от 4 мая 2007 года размещен на официальном сайте главы государства. ***В конце февраля 2007 года глава государства В.ЮЩЕНКО своим указом назначил В.ШЕМЧУКА Постоянным представителем Президента Украины в АРК.

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