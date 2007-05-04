ВР внесла изменения в Госбюджет на 2007 год

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 259 из 259 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент проголосовал за правительственный законопроект с учетом предложений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Как сообщал УНИАН, по данным председателя бюджетного комитета Владимира МАКЕЕНКО, в частности, комитет предлагал увеличить доходы общего фонда бюджета по коду “налог на прибыль предприятий” на 156 млн. 800 тыс. грн. Кроме того, предлагалось увеличить расходы общего фонда госбюджета на 156 млн. 800 тыс. грн. Также комитет предлагал увеличить финансирование Министерству внутренних дел по коду “обеспечения прав и свобод граждан” в сумме 214 млн. грн., из них оплата труда – на 179 млн. грн. Предусматривалось также Министерству юстиции увеличить финансирование на проведение судебной экспертизы на 2 млн. 800 тыс. грн.

В то же время, комитет предлагал уменьшить финансирование Центральной избирательной комиссии для формирования государственного реестра избирателей на 60 млн. грн.