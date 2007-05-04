Началась встреча Ющенко с Тимошенко и Кириленко

Началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем «Нашей Украины» Вячеславом КИРИЛЕНКО и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Пресс-служба также просит прощение за то, что в связи с изменениями в рабочем графике Президента Украины, анонсированный ранее на 15.30 подход к прессе лидеров политических сил не состоится из-за изменения времени встречи с главой государства.

В свою очередь пресс-служба распространит фото-, видео- и текстовую информацию по результатам встречи.