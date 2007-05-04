Началась встреча Ющенко с Тимошенко и Кириленко
12:55, 04 мая 2007Политика
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Разговора с прессой не будет
Началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем «Нашей Украины» Вячеславом КИРИЛЕНКО и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.
Пресс-служба также просит прощение за то, что в связи с изменениями в рабочем графике Президента Украины, анонсированный ранее на 15.30 подход к прессе лидеров политических сил не состоится из-за изменения времени встречи с главой государства.
В свою очередь пресс-служба распространит фото-, видео- и текстовую информацию по результатам встречи.
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