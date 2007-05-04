Балога рассказал о лукавстве правительства и коалиции

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА называет «словесной эквилибристикой» заявления представителей коалиции о необходимости проведения консультаций с главой государства Виктором ЮЩЕНКО о путях преодоления политического кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня.

По его мнению, последние заявления представителей Кабинета Министров и парламентского большинства о необходимости проведения консультаций с Президентом Украины о путях преодоления политического кризиса – это словесная эквилибристика, которая никогда не приведет к результату. «Пустые разговоры о политическом кризисе следует заменить реальной подготовкой к внеочередным выборам», – сказал В.БАЛОГА.

По его словам, «из кризисной пропасти страна может выйти одним способом – через внеочередные выборы в Верховную Раду. Это четкая, понятная и непреложная позиция Президента В.ЮЩЕНКО, к которой следует присоединиться и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ. Это логика, которую должна разделять и власть, и оппозиция. Это логика права и здравого смысла. Это требуемое обществом действие, которое оградит государство от рецидивов политической коррупции и властного монополизма».

В.БАЛОГА обратил внимание на важное обстоятельство, которое «убедительно иллюстрирует лукавство правительства и коалиции: они призывают к компромиссу, однако сознательно разрушают фундаменты для продуктивного диалога”. В частности, по его словам, именно из-за нарушения Кабмином президентского указа о роспуске ВР было сорвано начало избирательной кампании, заблокирована работа Центризбиркома. С трибуны “неправомочной Верховной Рады льются явно лживые и подстрекательские словесные потоки, которые вызывают у людей тревожные ожидания. Внеочередные выборы называются угрожающим для страны событием, хотя в демократическом мире такая практика засвидетельствовала свою эффективность в урегулировании властно-политических противостояний”.

«Что после этого может стать темой для консультаций с Президентом? Только детальный алгоритм организации и проведения выборов. Все другие предложения беспредметны и не могут быть поставлены к обсуждению с главой государства. Фабрика по производству круглых столов в Секретариате Президента не будет работать вплоть до дня голосования», – отметил В.БАЛОГА.

Он в очередной раз отметил, что причиной политического кризиса в государстве был не Президент, а попытки узурпации власти парламентско-правительственным тандемом. «Теперь во весь рост встал вопрос о политической ответственности за дерзкие нарушения Конституции», – считает руководитель Секретариата Президента.

Как отметил В.БАЛОГА, премьер-министр неоднократно публично заявлял о необходимости урегулирования конфликта политическим путем. «Правда, в папку для переговоров с Президентом не было положено ни одного действенного предложения, кроме уже известных тезисов. Однако уже первый «избирательный» шаг правительства мог бы показать его способность адекватно оценивать реалии и действовать в правовом поле. Общество ждет такой шаг», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, со своей стороны, Президент предложил перечень мер, которые дают всем ответственным политическим силам благоприятный случай для разблокирования кризисной ситуации. «Пока президентский антикризисный пакет активно поддержала лишь оппозиция. Из другого лагеря и до сих пор поступают противоположные сигналы и разнообразные апелляции – то в Страсбург, то к Папе Римскому. Нет только одного, и самого важного – действия», – сказал В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата Президента отметил неизменность позиции главы государства что касается проведения внеочередных выборов в Верховную Раду. По словам В.БАЛОГИ, Президент уже сделал несколько решительных шагов, чтобы разблокировать избирательный процесс. «Виктор ЮЩЕНКО уверен, что следует прекращать игры в политиканство и приниматься за дело. Пришло время это понять», – резюмировал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 мая, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал оппозицию и Президента Виктора ЮЩЕНКО сесть за стол переговоров для обсуждения вопроса о целесообразности проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

“Если мы увидим, что нет иного выбора, кроме как идти на выборы, и будет принято консенсусом такое решение, тогда можно начать подготовку к проведению выборов”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ. По словам главы правительства, такое предложение он высказывал и Президенту, и оно было “нормально воспринято” Виктором ЮЩЕНКО.