Мороз напомнил Гавришу, что он не может быть судьей КС

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заявляет, что Степан ГАВРИШ не может быть назначен судьей Конституционного Суда, поскольку возглавляет одну из политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания парламента.

А.МОРОЗ напомнил, что в соответствии с законодательством руководитель партии не может назначаться судьей КС, а С.ГАВРИШ возглавляет Всеукраинское политическое объединение «Центр».

А.МОРОЗ отметил, что тем самым нарушается действующее законодательство.

Кроме того, по его словам, на сегодняшний день «созданы невыносимые условия для работы ЦИК и Конституционного Суда». А.МОРОЗ отметил, что это проявляется в безумном давлении на членов ЦИК и судей. В частности, по словам А.МОРОЗА, «проводятся вызовы на ковер и проводятся объяснения об их моральной ответственности».